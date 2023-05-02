9 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmesinde rol aldığı tespit edilen 14 şüpheli için Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 12’si gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, FETÖ mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadığı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.