9 ilde FETÖ operasyonu

TSK'nın FETÖ yapılanmasına ağır bir darbe indirildi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kayseri merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütünün TSK’nın askeri mahrem yapılanmasına yönelik 30 şüpheli hakkında Kayseri merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK’nın askeri mahrem yapılanması kapsamında Kayseri İl emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve göz altı kararı verilen 30 şüpheli hakkında 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

TRT