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9 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA TUTUKLAMALAR

Giresun’da merkezi olan bir uyuşturucu operasyonu kapsamında 9 ilde düzenlenerek 24 şüpheli tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol kararına tabi tutuldu. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın iş birliği ile yürütülen bu önemli operasyon, Giresun İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirildi.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon, Giresun’un yanı sıra İstanbul, Ordu, Samsun, Yalova, Muğla, Sinop, Sakarya ve Hatay illerinde hayata geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerine, iş yerlerine ve eklentilerine yapılan aramalarda, toplamda 8 tabanca, 71 telefon ve tablet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ve çok sayıda kesici/delici alet ele geçirildi. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kaynaklı raporlar sayesinde şüphelilerin hesap hareketliliği incelendi.

MALİ İNCELEMELER VE ADLİ İŞLEMLER

Bu incelemeler sonucu, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında şüphelilerin 20 milyon TL’lik hesap hareketliliği belirlendi. Giresun merkezli düzenlenen bu operasyonla birlikte, ayrıca 24 ilde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 305 kişi hakkında da gerekli adli işlemler başlatıldı. Operasyon sonucunda, toplamda 24 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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