AFAD, Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların, pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı kaydedildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI

Bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.