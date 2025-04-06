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9 Katlı Bina Drone İle Görüntülendi. HATAY’da Kontrollü Yıkım Yapıldı

9 KATLI BİNANIN YIKIM ANI DRONE İLE KAYDEDİLDİ

Hatay’ın Hassa ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 9 katlı bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. İş makinesi darbeleriyle yerle bir olan binanın yıkım anı drone ile görüntülendi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremde hasar gören ve mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri Hatay’da aralıksız sürüyor. Hassa ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi’ndeki 9 katlı binanın yıkımı sırasında herhangi bir sorun yaşanmadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA YIKIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kontrollü yıkım sürecinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak çalışmalar tamamlandı. Drone ile kaydedilen görüntüler, binanın saniye saniye çöküşünü belgeledi.

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