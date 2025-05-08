9 Mayıs 2025 Resmi Gazete İçeriği Açıklandı

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLAR

9 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete, birçok önemli kararı ve ilanı içermektedir. Bu belgede, günün ilanlarını incelemek ve alınan kararların detaylarını görmek için PDF indirme seçeneği de sunuluyor. Yasama, yürütme ve yargı alanlarına dair önemli gelişmeler bu gazetede yer alıyor. Bugünkü başlıca kararlar nelerdir? İşte detaylar…

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİ

Bolu Kartalkaya Mevkiinde bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılması için oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair karar alınmıştır. Bu komisyon, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarını belirlemek ve benzer olayların tekrarlanmaması için gereken önlemleri tespit etmek amacıyla çalışmaktadır.

UNIVERSITE YÖNETMELİKLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile ilgili çeşitli yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda, Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması kararı alınmıştır.

İLANLAR VE DÖVİZ KURLARI

Resmi Gazete’nin güncel ilanları arasında yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de bu belgede sunulmaktadır.