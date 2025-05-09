9 Mayıs 2025’te İstanbul’da Deprem Yok

İSTANBUL’DA DEPREM DURUMU MERAK EDİLİYOR

9 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul’da deprem olup olmadığı, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı son depremler listesi, İstanbul’da herhangi bir sarsıntı yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak haline geliyor.

SON DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

9 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla İstanbul’da hissedilir büyüklükte bir deprem yaşanmamıştır. Ancak, Marmara Denizi’nde küçük çaplı sarsıntılar meydana geliyor ve bu durum uzmanlar tarafından dikkatle izleniyor. Anlık deprem gelişmelerini resmi web sitesinden paylaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, kamuoyuna güncel bilgileri sunuyor.

GÜNCEL BİLGİLERİN TAKİBİ

Bölgesel deprem araştırmaları yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak tespit edilen 500 depremi halka sunarak, vatandaşları bilgilendiriyor. Bu veriler, İstanbul’da meydana gelen sarsıntıları takip etmek isteyenler için büyük önem taşıyor.