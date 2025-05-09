9 Mayıs 2025’te Türkiye’de depremler oldu

DEPREMLER HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

9 Mayıs 2025 Cuma günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak takip ederek halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

Gün içerisinde İstanbul’da bir deprem olup olmadığı merak konusu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, deprem bilgilerini vatandaşlara aktararak, “Son dakika” gelişmelerini aktarıyor. Depremlerin nerede meydana geldiğine dair güncel veriler tam olarak açıklanıyor.

BİLGİ KAYNAKLARI

Bölgesel deprem araştırmaları yürüten Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak meydana gelen 500 depremi kamuoyuna sunarak halkı bilgilendiriyor. Ayrıca, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, resmi web sitesinden son depremleri duyurarak anlık bilgilere ulaşılmasını sağlıyor.