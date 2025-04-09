9 Nisan 2025 Şans Topu Sonuçları Bekleniyor

9 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI GÜNDEMDE

9 Nisan 2025 tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Çekilişin canlı yayında gerçekleşip gerçekleşmediği, “9 Nisan Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” sorusuyla araştırılıyor. Ayrıca, yenilenen Şans Topu kuralları ve ikramiyenin durumu da sorgulanıyor.

ŞANS TOPU OYUNUNUN KURALLARI

Şans Topu oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlandı. Oyun, iki sayı kümesi arasından belirli sayıda numara seçme esasına dayanıyor. İlk sayı kümesi 1-34 arası numaralardan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 arası numaralardan oluşuyor.

Oyun, ilk sayı kümesinden 5 adet ve ikinci sayı kümesinden 1 adet numara seçilerek oynanıyor. Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr adresinde canlı olarak gösteriliyor. Çekiliş tamamlandıktan sonra, o haftanın sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden duyuruluyor.

İKRAMİYELER VE ÖDEMELER

5+1’i bilen talihli büyük ikramiyeyi kazanıyor. Sonrasında sistemde 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük ikramiyeler kazanma hakkı elde ediyor. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alırken, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden ödeme alabiliyor. Ancak (5+1) bilenler ödüllerini Milli Piyango genel müdürlüğünden talep edebiliyor. Kazanılan ikramiyelerin ödemesi 1 yıl boyunca geçerli.

Şu an için, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleşen Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.