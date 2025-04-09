9 Nisan 2025’te Erzincan’da Deprem Oldu

DEPREMLERİN DURUMU VE GÜNCEL BİLGİLER

9 Nisan 2025 Çarşamba günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. 9 Nisan’da deprem nerede oldu? Erzincan’da deprem mi oldu? Yılın bu döneminde güncel deprem verileri ve tüm detaylar burada.

ERZİNCAN’DAKİ DEPREM DEĞERLENDİRMESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak yaptığı araştırmalarla güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor. 9 Nisan sabahı saat 06:09’da, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde merkezli 4.2 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, bu deprem Erzincan başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Erzincan Valiliği resmi bir açıklama yaparak şehirde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Yetkililer, vatandaşların panik yapmaması gerektiğini ve sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

KÜÇÜK ÇAPLI SARSINTILAR VE UYARI

AFAD’ın son 24 saatlik deprem kayıtlarına göre, Erzincan ve çevresinde başka küçük çaplı sarsıntılar da meydana geldi. Ancak bu sarsıntılar olumsuz bir duruma yol açmadı. Deprem uzmanları, bölge halkını olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Erzincan, deprem riski yüksek bölgeler arasında yer alıyor ve uzmanlar acil durum çantalarının hazır bulundurulmasını öneriyor.

DEPREMİN TEKNİK AYRINTILARI

9 Nisan 2025 sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde, Trabzon’un yaklaşık 116 kilometre güneyinde gerçekleşti. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, bu sarsıntının bölgede hâlâ aktif bir deprem riski bulunduğunu belirtti. AFAD’ın paylaştığı verilere göre, bu deprem, yerin 5,09 kilometre derinliğinde oluştu ve yüzeye yakınlığı nedeniyle geniş bir alanda hissedildi. Son dakika depremlerini duyuran AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.