9 Ördek Yavrusu Kurtarıldı, Teşekkürler

ÖRDEK YAVRULARININ KURTARILMASI

Karabük’te kara yoluna çıkan 9 ördek yavrusu, bir kişinin dikkati sayesinde kurtuluyor. Karabük- Ankara kara yolu Hamzalar mevkisinde, aracıyla seyahat eden Cihan Öğüç, yolda yürüyen ördek yavrularını fark ediyor.

GÜVENLİ ALANA YÖNLENDİRİYOR

Aracını durduran Öğüç, yavruları yolun kenarındaki güvenli alana yönlendiriyor. Yakınlardaki bir evin bahçesinden çıktığı belirlenen bu ördek yavruları, sonunda sahibine teslim ediliyor. O anların görüntüleri cep telefonu ile kaydediliyor.