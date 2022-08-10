9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sızma girişiminde bulunan 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin saldırı ve sızma girişimlerini engellemeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nın kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

7 terörist etkisiz hale getirilmişti

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.