9 Sağlık Mesleğine Serbest Çalışma Hakkı

YENİ YÖNETMELİK İLE BAĞIMSIZ ÇALIŞMA OLANAĞI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yeni düzenleme ile dil ve konuşma terapistleri, diyetisyenler, ebeler, ergoterapistler, fizyoterapistler, hemşireler ve eş değer sağlık memurları, klinik psikologlar, odyologlar ve podologlar, kendi mesleki yetkinlikleri çerçevesinde “sağlık meslek hizmet birimi” adı altında Sağlık Bakanlığı’ndan alacakları ruhsat ile bağımsız bir şekilde çalışabilecekler. Bu yeni düzenleme, önceden “Sağlık Kabinleri Hakkında Genelge” kapsamında bağımsız olarak çalışan ebe, hemşire ve toplum sağlığı mezunu sağlık memurlarını, hemşirelik ve ebeliği eş değer sağlık memurlarını dahil ederek serbest çalışma alanını genişletiyor. Meslek unvanına sahip en fazla üç sağlık meslek mensubu bir araya gelerek ortak sağlık meslek hizmet birimi açabilecek. Ancak ruhsat, her bir sağlık meslek mensubu için ayrı ayrı düzenlenecek.

İSTİHDAM ARTACAK VE YENİ FIRSATLAR DOĞACAK

Yeni sağlık meslek hizmet birimlerinin kurulmasıyla birlikte, söz konusu 9 meslek grubunda doğrudan istihdam artışı sağlanacakken, destek hizmetleri için de yeni iş olanakları doğacak. Bu birimlerde fizyoterapistler ile birlikte fizyoterapi teknikerleri, klinik psikologlar ile psikologlar, odyologlar ile odyometri teknikerleri ve ergoterapistler ile ergoterapi teknikerleri de istihdam edilebilecek. Ayrıca, sekreter ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda da yeni istihdam fırsatlarının oluşması bekleniyor.

HİZMET VERİMİ STANDARTLARI VE DENETİM MEKANİZMASI

Yönetmelik, sağlık meslek hizmet birimlerinde yalnızca meslek yetkisi dahilinde hizmet verileceğini net bir şekilde belirtiyor. Hekim tarafından tanı konulmuş hastalara, tedavi planı veya reçete doğrultusunda hizmet sunulacak. Yetki dışı herhangi bir tıbbi uygulama yapılamayacak, ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün veya gıda takviyesi satışı gerçekleştirilemeyecek. Her sağlık meslek hizmet birimi için belirli standartlar getirildi. Birimlerin gerekli donanımlara sahip olması, sunulan hizmetlerin kayıt altına alınması ve sağlık meslek mensuplarının her işlem öncesinde hastaları bilgilendirerek onay alması gerekecek. Hasta haklarının korunması amacıyla hizmetlerle ilgili talep, şikayet ve öneri mekanizmaları açık ve ulaşılabilir olacak. Ayrıca, her birimde “T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)” ibaresini içeren entegre karekod uygulaması zorunlu hale gelecek. Sağlık meslek hizmet birimlerinin tabelasında “özel sağlık meslek hizmet birimi” ifadesi yer alacak. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan bu birimler, düzenli denetimlere tabi olacak ve izlenebilecek.

SAĞLIK BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yönetmelik değişikliğini duyurarak, “Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile; 9 sağlık meslek grubunda yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz. Sağlık hizmetlerimizi daha yaygın ve erişilebilir hale getirecek uygulamaları mümkün kılıyoruz. Bizler, millete hizmetin boynumuzun borcu olduğuna inanıyor; bu mesuliyetin bilinciyle canla başla çalışıyoruz. Yeni Yönetmelik’in ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.