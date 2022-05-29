Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:
“Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.”
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/0Zb6OBYWtG
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2022