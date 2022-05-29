Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, emniyet ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı. ( Halil İbrahim Sincar - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.”