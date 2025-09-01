9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Başladı

YARIŞLARIN AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Tekirdağ’da 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları’nın açılışı yapıldı. Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen bu organizasyon, 8 farklı ülkeden 33 kulüp ve 280 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. Açılış töreni, Rumeli İskelesi’nde gerçekleştirildi.

BELEDİYE BAŞKANI BAŞARILAR DİLEDİ

Açılışta konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, organizasyonun dünya genelinde ilgiyle takip edildiğine dikkat çekti. Yelken sporuna gönül verenlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Nallar, yarışmacılara başarılar diledi. Konuşmanın ardından, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yonter ile birlikte Nallar, yarışmaya katılan kulüp liderlerine ve hakemlere plaket takdim etti.

YARIŞMA YARIN BAŞLIYOR

Törende, 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları flaması “seda işareti eşliğinde serene toka” edildi. Yarışlar, yarın itibarıyla başlayacak.