9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Tamamlandı

TEKİRDAĞ’DA YELKEN YARIŞLARI SONA ERDİ

Tekirdağ’da gerçekleştirilen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başarıyla tamamlandı. Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte 8 ülkeden 34 kulüp ve 254 sporcu yarıştı. Organizasyonun kapanış töreni Rumeli İskelesi’nde yapıldı.

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR VE GELECEK YIL HAZIRLIKLARI

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, Tekirdağ’ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti. Utku, “Tekirdağ önemli bir spor şehri” diyerek etkinlikte yer alan sporculara şükranlarını sundu. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Osman Serez, çok sayıda yelkenciyi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve gelecek yıl daha fazla sporcuyu davet edeceklerini vurguladı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR BELLİ OLDU

Törenin ardından, Emin Benan Utku, Osman Serez, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve protokol üyeleri, ödül kazanan sporcuları tebrik etti. Yarışmada dereceye giren isimler şöyle sıralandı:

Genel kategori:

1- Yiğit Ali Sarıçakır

2- Elif Terece

3- Ada Vera Tüfekçiler

Genel kızlar kategorisi:

1- Elif Terece

2- Ada Vera Tüfekçiler

3- Nikol Burgazlieva

Bambino genel kategori:

1- Ahmet Erülgen

2- Latife Alya Arıcan

3- Tunahan Piker

Bambino kızlar kategorisi:

1- Latife Alya Arıcan

2- Leyla Kızılok

3- Ela Terece

Cherry Cup erkekler:

1- Andri Bondariuk

2- Emir Tombuloğlu

3- Tihomir Tuzlukov

Cherry Cup kızlar:

1- Nikol Burgazlieva

2- Elif Terece

3- Xuan Ya