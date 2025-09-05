Haberler

9. Uluslararası Yelken Yarışları Tamamlandı

YARIŞLARIN BAŞARILI SONUCU

Tekirdağ’da gerçekleştirilen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, büyük bir rekabetle sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu organizasyonuyla, 8 farklı ülkeden 34 kulüp ve toplamda 254 sporcu etkinliğe katıldı. Yarışların final gününde, genç yelkenciler denizde büyük bir mücadele sergiledi.

KAPANIŞ TÖRENİ VE ÖDÜLLER

Rüzgar eşliğinde optimist teknelerini ustalıkla kullanan genç sporcular, izleyicilere keyifli anlar sundu. Rumeli İskelesi’nde düzenlenen kapanış töreninde, başarı gösteren sporculara ödülleri verildi. Sporcuların aileleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, birçok renkli görüntü ortaya çıktı.

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

