9. Uluslararası Yelken Yarışları Tamamlandı

YARIŞLARIN BAŞARILI SONUCU
Tekirdağ’da gerçekleştirilen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, büyük bir rekabetle sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu organizasyonuyla, 8 farklı ülkeden 34 kulüp ve toplamda 254 sporcu etkinliğe katıldı. Yarışların final gününde, genç yelkenciler denizde büyük bir mücadele sergiledi.
KAPANIŞ TÖRENİ VE ÖDÜLLER
Rüzgar eşliğinde optimist teknelerini ustalıkla kullanan genç sporcular, izleyicilere keyifli anlar sundu. Rumeli İskelesi’nde düzenlenen kapanış töreninde, başarı gösteren sporculara ödülleri verildi. Sporcuların aileleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, birçok renkli görüntü ortaya çıktı.