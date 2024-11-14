9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de Yayımlandı!

9. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kararlarla beraber bazı değişiklikler hayata geçiyor. Yediemin otoparkındaki araç satış usulü yeniden belirlenecek. Şikayete bağlı olan hakaret suçları için şikayet süresi, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren her ne olursa olsun 2 yılı geçmeyecek. Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen ve “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla yayımlanan bu düzenleme, çeşitli alanlarda önemli değişiklikler içeriyor.

yediemin araçlarındaki usul değişikliği

Buluntu olduğu için veya kanun gereği trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde alınmayan ya da aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek. Üstelik, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

şikayet süresi 2 yılı geçmeyecek

Şikayete bağlı olan hakaret suçları ile ilgili olarak, soruşturulma ve kovuşturma süreci bakımından şikayet süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçmeyecek. Ayrıca, arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdemi olan kişiler, yazılı sınavı geçmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek.

uzlaştırıcı olmak için hukuk mezunu şartı

Uzlaştırmacı olarak görev alacak kişilerin hukuk mezunu olmaları gerekecek. AK Parti’nin kabul ettiği önergeler ile bu düzenlemeden evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu’ndaki değişikliğe ilişkin bazı hükümler çıkartıldı.