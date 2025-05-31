9 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

KAYBOLAN ÇOCUKTAN ACI HABER

Trabzon’un Çaykara ilçesi Haldizen Deresi’nde 6 gün önce kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Uzungöl’de ailesiyle birlikte gezdiği sırada dereye düşen Faisal Ramzi Alshaikh için başlatılan arama çalışmaları, sabah saatlerinde tekrar hız kazanıyor. Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri gibi birçok kurumun yanı sıra gönüllüler de dere yatağı ve göldeki çalışmalara katılıyor.

CENAZE HAZIRLIĞI

Faisal Ramzi Alshaikh’nin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekipleri tarafından, çocuğun düştüğü yerden 1,5 kilometre aşağıda bulundu. Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Faisal Ramzi Alshaikh, Suudi Arabistan’dan ailesiyle birlikte Trabzon’a gezmek için gelmişti ve 26 Mayıs’ta derede akıntıya kapılarak kaybolmuştu.