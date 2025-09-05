Haberler

9 Yaşındaki Çocuk Balkonun’dan Düşerek Yaralandı

Olayın Gelişimi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 9 yaşındaki bir çocuğun 2. kat balkonundan düşmesi sonucu ağır yaralandığı bildirildi. Olay, saat 12.30 sıralarında, İnegöl’e bağlı kırsal Hamitabat mahallesindeki bir evde gerçekleşti. Balkonun kenarına çıkan Salih Ç. (9), dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü.

İlk Yardım ve Hastaneye Sevk

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye taşındı. İlk müdahalesi yapılan Salih Ç., İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak İnegöl Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma işlemleri başlatıldı. Bu durum, benzer olayların önlenmesi adına gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

