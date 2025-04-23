9 Yaşındaki Çocuk Köpekten Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Afyonkarahisar’da, amcasının köpeği tarafından saldırıya uğrayan 9 yaşındaki bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Çobanlar ilçesinin Göynük köyünde meydana geldi.

ÇOCUĞUN YARALANMA DURUMU VE TEDAVİSİ

Edinilen bilgilere göre, Göynük İlkokulundan öğle yemeği için evine dönen 9 yaşındaki E.Ç., kapı komşusu olan amcası Y.K.’ye ait köpeğin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan E.Ç.’ye tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı ve tedavisi devam ediyor. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KÖPEK SAHİBİNE CEZA UYGULANDI

Olay sonrası köpeğin sahibi olan amcaya, 86 bin 358 TL para cezası kesildi. Yapılan incelemelerde, E.Ç.’nin saldırıya uğradığı köpeğin iki gündür bağlı olmadan dolaştığı belirlendi. Bu durum, cezanın gerekçesini oluşturdu.