9 Yaşındaki Gülşen, Annesinden İlik Aldı. Annesi, Kızı İçin İlik Verdi. Sağlığına Kavuşması En Büyük Hediye

GÜLŞEN’İN HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİ

Adana’da 9 yaşındaki lösemi hastası Gülşen Yazel, annesi Zerrin’in iliğiyle hayata tutundu. Küçük kız hastanede tedavi görürken, Anneler Günü’nü annesiyle birlikte kutladı. Anne Zerrin Karakoç, “Doktorumuz senden de ilik alabiliriz dediklerinde, canımı istese verebilirdim” dedi. Zerrin, “Benim iliğimden kızıma bir şifa buluruz diye çok heyecanlandım. Onun biran önce sağlığına kavuşmasını istiyorum. Anneler Günü’nde en büyük hediye, kızımın sağlığı olacak” ifadelerini kullandı.

LOSEMİ TEŞHİSİ VE TEDAVİ SÜRECİ

Denizli’de yaşayan Gülşen Yazel Karakoç’a 2023 yılının Kasım ayında lösemi teşhisi kondu. Ailesi, tedavi için Acıbadem Adana Hastanesi’ne başvurdu. 2024 yılının Eylül ayında, 3 yaşındaki kız kardeşi Ecem Tülay’dan kök hücre nakli yapıldı. 82 gün sonra hastalık nüksetti ve yeniden tedavi sürecine girildi. Bu aşamada, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nde uygun bir donör bulunamadı. Bunun üzerine anneden ilik nakli yapılmasına karar verildi.

ANNE-ÇOCUK ARASINDAKİ BAĞ

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hemotolojisi/Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Hastamıza başka bir merkezde lösemi tanısı konuyor fakat tedaviye yanıt vermiyor. Yoğun bir tedavi süreci gerektiriyor. 2024 yılının Eylül ayında Gülşen’e kardeşinden tam uyumlu kemik iliği nakli gerçekleştirdik ama hastalık 82 gün sonra yeniden nüksetti. Annesinden yapılan nakil sonrasında takibe devam ediyoruz” dedi.

ANNENİN DUA VE UMUTLARI

Anne Zerrin Karakoç, “Kızım, canımdan bir parça. Şimdi canımın parçasına, yine canımdan bir parça verdim. Tek dileğim onun bir an önce iyileşmesi. Kızıma lösemi teşhisi konulduktan sonra hayatımız değişti” ifadelerini kullandı. “Bütün anneler evlatlarının gözleri gülsün ister. Ama hastalık süreci yaşayan anneler bunu tüm hücrelerinde hisseder” diyerek yaşadıklarını dile getirdi. Anneler Günü’nde Gülşen’in sağlığına kavuşması, Zerrin için en büyük hediye olacak.