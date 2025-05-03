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9 Yıl Hapis Cezalı Şüpheli Yakalandı

GÜVENLİK KAMERASI İZLEME ÇALIŞMASI

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve birçok yakalama kararıyla aranan bir şüpheliyi 9 ay sonra yakaladı. Şüpheli, 98 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi sonucunda kızını ziyarete geldiği sırada ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOMPLE YAKALAMA ÇALIŞMASI

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, hakkında toplamda 4 adet yakalama emri, 1 ilamat ve 3 ifade çağrısı bulunan 47 yaşındaki Atakan D. için yakalama çalışması başlatmıştı. “Kasten Öldürme”, “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması”, “Tehdit” ve “Hakaret” gibi suçlardan dolayı 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Atakan D.’nin izini süren asayiş ekipleri, yapılan 98 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesi ile şüphelinin ailesinin yaşadığı Osmangazi ilçesi ile kızıyla bağlantılı olduğu belirtilen Nilüfer ilçesi bölgesine sık sık geldiğini tespit etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güvenlik kameraları kayıtları, Atakan D.’nin Nilüfer ilçesindeki kızının evinin çevresinde göründüğünü ortaya koydu. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda yapılan saha çalışmaları sonucunda şüpheli, planlı bir operasyonla yakalandı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Atakan D., buradaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, şahsın ismi, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi’nde bir otelin el değiştirmesi ile ilgili suçlamalarda da geçmişte bulunmuştu.

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