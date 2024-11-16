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90’lar Anlatılıyor: Bergüzar Korel’in Yorumları

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ANNE ZUHAL’İN ÖZELLİKLERİ

Kanal D’nin BKM yapımı olan yeni dizi “Annem Ankara”, 90’lara yolculuk yaparak çarşamba günü yayın hayatına başlıyor. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan dizinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, canlandırdığı Zuhal karakterini ilk defa anlatıyor. Zuhal, güçlü ve şefkatli bir anne figürü olarak öne çıkıyor.

ZUHAL’İN HİKAYESİ

Bergüzar Korel, dizisinde canlandırdığı karakterin özellikle güçlü yapısını vurguluyor. “Zuhal, ailesine karşı duyduğu sorumluluklarla dolu bir kadındır. Hem sevgi dolu hem de mücadeleci bir ruhu var.” ifadeleriyle karakterinin derinliğini ortaya koyuyor. Dizi, izleyenleri 90’ların havasını solumaya davet ediyor.

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