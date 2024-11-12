“92 İşletmeye Ceza: Balık Avı Denetimleri”

BALIK NESLİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ DENETİMLER

Denizlerde balık neslinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mevzuatta belirlenen boy ölçülerinde balık avı yapılmasına izin veriliyor. Bu kapsamda, hamsi için 9 santim, istavrit için 13 santim, barbun için 12 santim, mezgit için 13 santim ve palamut için 25 santim ölçülerinin gerekli olduğu vurgulanıyor.

Samsun’da ise bu kurallara uymayan işletmelere ceza yağmaya devam ediyor. Denetimlerini sürdüren ekipler, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam’ın da katılımıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı’nda önemli kontrol gerçekleştirdi. Ekipler, balıkların boyunu ölçerken, Müdür Sağlam da tespitler hakkında bilgiler verdi.

Müdür Sağlam, “1 Eylül’den itibaren sezonumuz açıldı. Bugüne kadar palamutta bir bolluk yaşandı. Samsun olarak, 210 kilometrelik bir sahile sahip olmamız nedeniyle hem deniz avcılığında hem de iç sularda yetiştiricilikte söz sahibi bir iliz. Havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda hamsiyi görebilmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Palamut avındaki denetimlerin etkisini gördüklerini dile getiren Sağlam, “Palamut büyüklükleri yaklaşık 1,5 kiloya kadar çıktı. Samsun’daki balıkçılarımızın tekneleri oldukça donanımlı olduğu için en fazla avcılığın yapıldığı il konumundayız. Şimdi hamside de bir bolluk bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Balıkların karaya çıkışları ve satış yerlerinde denetim yaptıklarını aktaran Müdür Sağlam, “1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 3 bin 221 denetim yaptık. Bu denetimlerin sonucunda 92 işletmeye toplam 1 milyon 982 bin TL ceza kesildi” şeklinde konuştu.