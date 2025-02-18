92-milyonluk-tefecilikte-7-tutuklama

DÖŞEMEALTI’NDAN TEFECİLİK OPERASYONU

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik suçu hakkında Döşemealtı ilçesinde 6 kişinin şikayeti doğrultusunda harekete geçti. Müracaatta bulunanların banka hesap hareketleri ve sundukları belgeleri inceleyen ekipler, şüphelilerin yüksek faizle para vererek tefecilik eylemini gerçekleştirdiklerini ve bu şekilde vatandaşları toplamda 92 milyon lira zarara uğrattıklarını belirledi.

ZANLILARDAN 7’Sİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, belge ve doküman ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 7 zanlı ise tutuklandı.