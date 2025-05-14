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92 Yaşındaki İsim Ormanda Bulundu

İSMAET MERCİMEK’İN KAYBOLUŞU VE BULUNUŞU

Bolu’nun Mengen ilçesinde 92 yaşındaki İsmet Mercimek, kendisinden haber alınamayıp ormanlık alanda bulundu. Sabah 07.00 sıralarında ikamet ettiği 3. Etap TOKİ Konutları’ndan ayrılan Mercimek, uzun süre haber alamayan yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbarın ardından, AFAD koordinesinde bölgede arama çalışmaları başladı. Mercimek, AFAD, polis, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve ilçe sakinleri tarafından gerçekleştirilen arama sonucunda tam 15 saat sonra Yörükler Mahallesi civarındaki ormanlık alanda bulundu.

SAĞLIK KONTROLÜ VE HASTANEYE SEVKİ

Olay yerinde sağlık kontrolünden geçirilen İsmet Mercimek, sedye ile ambulansa taşındı. Daha sonra detaylı muayene edilmek üzere ambulansla Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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