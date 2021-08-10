93 kilo veren Pelin Öztekin’den bikini fotoğraf

93 kilo veren ünlü oyuncu Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafını sevenleriyle paylaştı.

Önemli bir karar vererek mide küçültme ameliyatı geçiren ve 153 kilodan hızla 60 kiloya düşen Pelin Öztekin’in bikinili fotoğrafı, hayranlarından tam not aldı.

Kısa süre önce babası usta oyuncu Rasim Öztekin’i kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntüye uğrayan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından sık sık babasıyla ilgili paylaşımlar yaparak hem usta oyuncuyu hayranlarına unutturmuyor hem de babasına olan bağlılığını gözler önüne seriyor.

Şu sıralar herhangi bir projede rol almayan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

Mide küçültme ameliyatı sonrası 93 kilo veren Pelin Öztekin, tatilde paylaştığını bikinili fotoğrafı ile kendine hayran bıraktı. Örgülü saçları ve renkli bikinisiyle poz veren Öztekin, paylaşımına “Yeni haftaya bakışım” notunu düştü.