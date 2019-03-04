İçişleri açıkladı: 93’ü öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Şubat ayında toplam 7 bin 893 kırsal operasyon, şehirlerde 2 bin 8 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde; yeşil kategoride aranan Ümit İlter, gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek isimli teröristlerin de bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

TRT