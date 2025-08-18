93 Yaşındaki Terzi, Mesleğini Sürdürüyor

TERZİLİK MESLEĞİNE ADANMIŞ BİR YAŞAM

Sivas’ta 80 yıldır terzilik yapan 93 yaşındaki Recep Yılmaz, zamanla mücadele ederek hayatına devam ediyor. Usta terzi, “Dükkanı açmazsam hasta oluyorum” diyerek, her gün işine gidiyor. Yüceyurt Mahallesi’nde yaşayan Yılmaz, çocuk yaşlarda başlayan terzilik serüvenini hiç bırakmadan sürdürüyor. Terzi dükkanını erkenden açarak, her gün müşterilerine hizmet veriyor. Kentin en eski terzisi olarak bilinen Yılmaz, aynı zamanda mahallesinin de bir simgesi haline gelmiş durumda.

GEÇMİŞE DÖNÜK ANILAR

Yılmaz, terzilik mesleğine başlamadan önceki anılarını paylaşıyor. Babasından terzi olmayı istediğini belirten Yılmaz, “1940 yılında köyden buraya taşındık, babam beni kasabaya verdi. Diğer kardeşimi de terziye vermişti. Kardeşim güzel elbiseler giydi, ben de bunu görünce terzi olmak istedim” diyor. Çıraklık döneminden başlayarak uzun bir geçmişe sahip olan Yılmaz, “Sivas’ta 180 terziden geriye sadece 4 kişi kaldık. Diğer 3’ü vefat etti, bu yüzden Sivas’ın en eski terzisi benim” ifadelerini kullanıyor.

DÜKKANININ AHVALİ VE AİLE HAYATI

Yılmaz, dükkanının kendisi için evden daha rahat bir yer olduğunu vurgulayarak, “Her sabah buraya geliyorum. Kızım beni arabayla getiriyor. Yemeğimi burada yiyorum, evde yemek yemem” diyor. Terzilik mesleğini sonuna dek sürdürmeyi planladığını belirten Yılmaz, “Beni görenler emekli terzi olduğum için şaşırıyor. Ancak işimi bırakırsam hastalanıyorum. Dükkanım benim evim gibi oldu. Burada arkadaşlarımla çay içip sohbet etmeyi seviyorum” şeklinde konuşuyor. Eğitiminin önemine değinen Yılmaz, tüm çocuklarını okuttuğunu ve sadece bir evi olduğunu ifade ediyor.