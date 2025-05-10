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94 Yaşındaki O.Ö. Bulundu, Ailesine Teslim Edildi

KAYIP ALZHEIMER HASTASI BULUNDU

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 94 yaşındaki alzheimer hastası için yapılan kayıp ihbarı üzerine, jandarma ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yolaltı Mahallesi’nde yaşayan O.Ö.’nün ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurarak yardım istedi.

JANDARMA EKİPLERİ HIZLA GÖREVE BAŞLADI

Bu ihbarın ardından Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı, 2 Jandarma Asayiş Timi ile kayıp şahsı bulmak için bölgedeki araştırma ve arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda kayıp şahıs, aynı gün saat 08.40 civarında evinden yaklaşık 1 kilometre mesafede yer alan bir zeytin bahçesinde bulundu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan kontrolde O.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmadığı belirlendi. Kayıp şahıs, jandarma ekipleri tarafından sağ salim ailesine teslim edildi.

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