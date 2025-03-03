97. Oscar Ödülleri’nde “Anora” Damga Vurdu

97. OSCAR ÖDÜLLERİNDE ANORA FİLMİ BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ

Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen 97. Oscar Ödülleri töreninde “Anora” filmi önemli bir başarı kazandı. Sinema camiasının en prestijli gecesinde, yönetmen Sean Baker, aynı filmle bir gecede dört Oscar alarak bir rekor kırdı. Conan O’Brien’ın sunuculuğunu üstlendiği törende “Anora”, En İyi Film ödülüyle birlikte En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini de kazandı. Başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak duygusal bir konuşma yaptı: “Los Angeles’ta büyüdüm ama Hollywood her zaman bana çok uzak gelirdi. Bugün bu sahnede olmak gerçekten inanılmaz.”

ÖDÜLLERİN DAĞILIMI VE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSLAR

Oyunculuk kategorilerinde Adrien Brody, “The Brutalist” filmindeki etkileyici performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Sahneye çıktığı esnada ağzındaki sakızı kız arkadaşına fırlatması ise izleyicilerden ilginç tepkiler aldı. Kieran Culkin, “A Real Pain” filmindeki rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne değer görüldü. “Emilia Pérez” filmindeki performansıyla Zoe Saldaña, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak “Oscar alan ilk Dominik kökenli Amerikalı” unvanını elde etti. 13 dalda aday gösterilen “Anora”, toplamda sadece iki ödülle sınırlı kaldı.

GÖRSEL ŞÖLEN VE DİĞER ÖDÜLLER

Gece boyunca birçok dikkat çekici kazanan da sahne aldı. “Flow”, En İyi Animasyon Filmi ödülünü kazanarak Letonya’ya tarihi bir başarı getirdi. “I’m Still Here” filmi ise Brezilya’ya ilk Oscar zaferini yaşattı. Açılış performansında Ariana Grande ve Cynthia Erivo sahne alırken, Doja Cat, Lisa ve Raye, James Bond şarkılarına saygı duruşunda bulundu. Öte yandan, Queen Latifah, Whoopi Goldberg ve Oprah Winfrey, hayatını kaybeden Quincy Jones’u andılar. “Dune: Part Two” teknik kategorilerde iki ödül kazanırken, “Wicked” de kostüm ve prodüksiyon tasarımı ödüllerinin sahibi oldu. Oscar heyecanında büyük beklenti yaratan “The Substance” filmindeki rolüyle Demi Moore ise ödül alamadı.