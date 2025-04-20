A.A. Sokakta Kıyafet Değiştirdi, Tutuklandı

HIRSIZLIK OLAYI VE ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, A.A. isimli şüpheli, girdiği bir evden yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yapıldığı tespit edilen operasyon sonucu yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN KANIT

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 11 Mart’ta gerçekleşen hırsızlık olayının ardından kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin A.A. olduğu belirlendi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde, A.A.’nın dikkat çekmemek için sokakta kıyafet değiştirdiğini görüntülerle tespit etti. Kayıtlarda, A.A.’nın çaldığı altın ve paraları aldıktan sonra bir taksiye binip olay yerinden uzaklaştığı net olarak görüldü.

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Ekipler, A.A.’nın adresini tespit ettikten sonra, önceki gün gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu gelişmeler, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması açısından önemli bir adım oldu.