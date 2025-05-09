A.A. Yaralandı, Kaza İnceleniyor

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sivas’ta meydana gelen bir trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi, Mahmut Özdemir Caddesi’nde yaşandı. Ara sokaktan çıkan otomobil, cadde üzerinde ilerleyen polis memuru A.A.’nın kullandığı motosikletle çarpıştı.

KAZA SONRASI DURUM

58 AFC 072 plakalı otomobil, C.K. tarafından sürülüyordu. Çarpışmanın etkisiyle polis memuru A.A. yere düştü ve çevredekiler durumu hemen bildirdi. Kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti. A.A., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlığının iyi olduğu bilgisi alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı. Olayın detaylarıyla ilgili araştırmalar devam ediyor.