A.B. Başkanı Costa, İsrail’i Uyardı

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail’i insani yardıma yönelik ablukayı tamamen kaldırmaya ve “askeri operasyonlarını” durdurmaya davet etti. Costa, sosyal medya hesabı üzerinden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze’deki durumu görüştüğünü bildirdi. Gazze’deki durumun ciddiyetini sürdürdüğünü kaydeden Costa, “İsrail’i insani yardıma uyguladığı ablukayı tamamen kaldırmaya ve askeri operasyonlarını durdurmaya çağırıyoruz.” diyerek endişelerini dile getirdi. Mısır ve Katar’ın ABD’nin önerisi doğrultusunda bir ateşkes anlaşma çabalarını takdir eden Costa, “Ateşkese derhal geri dönülmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesiyle sonuçlanması elzemdir.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL ORDUSU ATEŞKEŞİ BOZUYOR

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı savaş operasyonlarını yeniden başlattı. İleri başlatılan saldırılar sonucunda, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 4 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 860 kişi yaralandı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 54 bin 510’a, yaralıların sayısı ise 124 bin 901’e ulaştı.

GAZZE’DE KALICI İŞGAL PLANI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını devreye soktu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ni kalıcı olarak işgal edecek ve Filistinliler Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” sürülecek. Bu kamplarda İsrail, Filistinlilere “hayatta kalacakları” kadar insani yardım sağlayacak. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yok edeceklerini ve Filistinlileri önce güneye, ardından başka ülkelere sürmeyi planladıklarını beyan etti.