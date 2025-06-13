A.B.D. Büyükelçiliği İş Birliğiyle Amerikan Dil Köşesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AMERİKAN DİL KÖŞESİ İLE İLERLEME KAYDEDİYOR

Atatürk Üniversitesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Amerikan Dil Köşesi (American Corner), ABD Büyükelçiliği iş birliğiyle öğretim elemanları ve öğrencilere dil pratiği, kültürel etkileşim ile akademik danışmanlık hizmetleri sunmayı sürdürüyor. Bu merkez, İngilizce konuşma kulüpleri, kitap okuma grupları, film gösterimleri ve eğitim sistemine yönelik bilgilendirme toplantıları gibi çeşitli etkinlikler ile üniversite camiasından büyük ilgi görüyor. Programa ABD Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi John Silver, Eğitim Programları Koordinatörü Deniz Can ve Bölgesel Halkla İlişkiler Uzmanı Paula Kitendaugh ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da iştirak etti.

DİL BECERİLERİ İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, katılımcılarla yakından ilgilenerek, yapılan faaliyetleri yerinde inceledi ve Amerikan Dil Köşesinin üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Rektör Hacımüftüoğlu, “Küreselleşen dünyada dil bilmek artık bir ayrıcalık değil, bir gereklilik halini aldı. Amerikan Dil Köşesi gibi merkezler, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin yabancı dil becerilerini geliştirmeleri açısından büyük fırsatlar sunuyor” diye konuştu. Ayrıca, kültürel paylaşımı ve hoşgörüyü teşvik ederek çok yönlü bireyler yetişmesine katkı sağlandığını belirtti. Hacımüftüoğlu, üniversitenin uluslararası iş birliklerini artırma ve öğrencilerin global ölçekte kendilerini ifade edebilmelerini destekleme çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM VE EĞİTİM OPPORTÜNİTELERİ

Etkinlikte konuşan ABD Eğitim Ataşesi John Silver, Amerikan Dil Köşesinin yalnızca bir dil pratiği alanı olmadığını, aynı zamanda farklı kültürlerin bir araya geldiği bir öğrenme ortamı sunduğunu söyledi. Öğrencilerin bu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmalarının önemine vurgu yaptı. Merkezde, Amerikan eğitim sistemi hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler için danışmanlık hizmetleri verilirken, ABD’de eğitim ve burs olanakları, TOEFL, GRE gibi sınavlara hazırlık süreçlerine dair yönlendirmeler de yapılmakta. Bu yönüyle Amerikan Dil Köşesi, bir kültür noktası olmanın ötesinde, akademik ve kariyer gelişimine destek olan stratejik bir merkez olarak öne çıkıyor.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen bu program, dil öğrenimi ve kültürel etkileşim alanlarında atılacak yeni adımlar için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu.