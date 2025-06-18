A.B.D. Güvenliği İçin Görev Gücü Kurdu

ABD GÜVENLİK BİRİMİ KURDU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla ‘Orta Doğu Görev Gücü’ adıyla yeni bir birim oluşturduğunu açıkladı. Bruce, yaptığı basın toplantısında, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte Orta Doğu’daki ABD vatandaşlarının ve görevli diplomatlarının güvenliğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

YENİ GÖREV GÜCÜNÜN FAALİYETLERİ

Bruce, bu hedefe ulaşmak için Dışişleri Bakanlığı’nın vatandaşlara ve diplomatik misyonlara destek olacak ‘Orta Doğu Görev Gücü’nü kurduğunu vurguladı. Yeni birimin, bölgedeki ülkelerde 30’dan fazla güvenlik uyarısı yayımladığını ve ABD vatandaşları için seyahat uyarılarını güncellediğini ifade etti. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin artırdığı güvenlik endişeleri doğrultusunda atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.