A.B.D. Savunma Bakanı Hegseth, Panama’da Toplantı Düzenledi

ABD SAVUNMA BAKANI’NDAN PANAMA KANALI AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama’daki ziyaretinde Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile birlikte Panama City’de ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Hegseth, Çin’in Panama Kanalı üzerindeki etkisine değinerek, “Panama Kanalı’nı Çin’in etkisinden hep birlikte geri alacağız ve bunu diğer yetenekli, aynı düşüncedeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte yapacağız.” dedi.

ÇİN’E KARŞI NET MESAJLAR

Hegseth, “Çok net olmak istiyorum: Çin bu kanalı inşa etmedi. Çin bu kanalı işletmiyor ve Çin bu kanalı silahlandırmayacak.” ifadelerini kullanarak, ABD’nin Orta Amerika ülkesiyle olan ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğini savundu. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın şubat ayında Kongre’de yaptığı konuşmada, “Ulusal güvenliğimizi daha da artırmak için yönetimim Panama Kanalı’nı geri alacak.” dediğini hatırlattı.

PANAMA KANALI’NIN EKONOMİK ÖNEMİ

ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında, Panama’daki askeri varlığını artırarak Çin’in bu bölgedeki etkisini, özellikle de kanala erişimini azaltmayı amaçladıklarını vurgulamıştı. Yıllık değeri yaklaşık 270 milyar dolar olan ABD konteyner trafiğinin yüzde 40’ından fazlasının Panama Kanalı’ndan geçtiği belirtiliyor.