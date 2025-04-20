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A.B., Hırsızlıktan 25 Yıl Hapis Cezalı

SUÇLU YAKALANDI

Gaziantep’te, hırsızlık ve silahlı yağma suçlarından toplamda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iş birliğiyle aranan şahısların tespit edilmesine yönelik Oğuzeli ilçesinde operasyona çıkıldı.

ÇALIŞMA SONUCU YAKALAMA

Gerçekleşen çalışmalar neticesinde, A.B. isimli şahıs, hırsızlık ve silahlı yağma dahil olmak üzere toplamda 4 ayrı suçtan dolayı 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasına sahip olarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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