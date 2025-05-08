A.B., Ukrayna’ya 1 MİLYAR EURO Kredi Verdi

EUROPA BİRLİĞİ, UKRAYNA’YA YENİ YARDIM GÖNDERİYOR

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya yönelik olan mali ve askeri destekleme faaliyetlerine devam ediyor. Rusya ile devam eden savaşın uzun sürmesi ve Kiev yönetiminin artan mali gereksinimlerini göz önüne alan AB, yeni bir yardım sağlamış durumda.

1 MİLYAR EURO DAHA GÖNDERİLDİ

AB Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, “Bugün Ukrayna’ya 45 milyar avroluk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar euro daha gönderiyoruz.” diyerek, AB’nin Ukrayna’yı siyasi, mali, ekonomik ve askeri alanlarda desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

YENİ YARDIMLARIN SÖZÜ VERİLDİ

Dombrovskis, sağlanan son kredinin yanı sıra 2025 yılında Ukrayna’ya 6 milyar avro aktarılacağını hatırlattı. Ayrıca, yılın ilerleyen zamanlarında ülkeye toplamda 12,1 milyar euro daha gönderilmesinin planlandığını duyurdu.

KREDİ, RUSYA’NIN DONDURULAN VARLIKLARINDAN GÖNDERİLECEK

Dombrovskis, bu kredilerin AB içinde dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödeneceğini dile getirdi. G7 ülkeleri liderleri, geçtiğimiz yılın haziran ayında Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna’ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi sağlanması konusunda anlaşmıştı.