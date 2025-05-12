A.Büyükgümüş, “Birlik Ve Kardeşlik İçin Dönüm Noktasındayız.” Dedi. Hedef; Terörsüz Türkiye. Devam

KRİTİK DÖNÜM NOKTASINA GELİNDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, “Milletimizin birliği ve kardeşliği için kritik bir dönüm noktasındayız. Bu mücadelenin asıl sahibi aziz milletimizin her ferdine şükran borçluyuz.” sözleriyle dikkat çekti. Büyükgümüş, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bu kararın, Türkiye’nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olduğunu ifade eden Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam eden mücadelenin yeni bir aşamaya girdiğini vurguladı.

ŞEHİTLER VE GAZİLERİN FEDAKARLIĞI

Büyükgümüş, açıklamalarında, “Milletimizin birliği ve kardeşliği için kritik bir dönüm noktasındayız. Bu mücadelenin asıl sahibi aziz milletimizin her ferdine şükran borçluyuz.” ifadelerini tekrar ederek, Türkiye’nin terörle mücadelesinde gelinen noktayı değerlendirdi. Devletin gücüne ve halkın iradesine vurgu yapan Büyükgümüş, şehitlerin fedakarlığı ve gazilerin cesareti ile elde edilen bu başarı sonrasında Türkiye’nin daha da güçlendirilmesi ve toplumun huzuru ve refahının artırılması yönünde kararlılık gösterileceğini belirtti. “Terörsüz Türkiye” hedefinin artık daha somut ve yakın bir gerçeklik olduğunu ifade eden Büyükgümüş, asıl hedefin sadece silahların bırakılması değil, terörü besleyen tüm yapıların ve zihniyetlerin tarihin karanlık sayfalarına gömülmesi olduğunu aktardı.