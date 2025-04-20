Gündem

A.C., Kuzenini Tabancayla Vurarak Öldürdü!

a-c-kuzenini-tabancayla-vurarak-oldurdu

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNDE

Manisa’nın Gaziler Mahallesi 602 Sokak’taki bir büfede, 32 yaşındaki A.C. ile kuzeni Bahri Curacı (25) karşı karşıya geldi. İddialara göre, alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma sonucunda, A.C. kuzenine tabanca ile ateş açarak ağır yaraladı ve hemen olay yerinden kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Ağır yaralı olan Bahri Curacı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, 25 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Curacı’nın cenazesi, hastane morguna alındı. Eş zamanlı olarak, kuzenini tabanca ile vurarak hayatına son veren A.C.’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Elazığ’da Ekmekten İp Çıktı

Yemek yerken ekmeğinin içinden ip çıkan vatandaş büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olay, beklenmedik bir durumla karşılaşmasına neden oldu.
Gündem

Kaza Sonucu Üç Yaralı, Bir Ölü

Muğla Marmaris'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirirken, birisi ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.