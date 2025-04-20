A.C., Kuzenini Tabancayla Vurarak Öldürdü!

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNDE

Manisa’nın Gaziler Mahallesi 602 Sokak’taki bir büfede, 32 yaşındaki A.C. ile kuzeni Bahri Curacı (25) karşı karşıya geldi. İddialara göre, alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma sonucunda, A.C. kuzenine tabanca ile ateş açarak ağır yaraladı ve hemen olay yerinden kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Ağır yaralı olan Bahri Curacı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, 25 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Curacı’nın cenazesi, hastane morguna alındı. Eş zamanlı olarak, kuzenini tabanca ile vurarak hayatına son veren A.C.’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.