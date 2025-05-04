A. Carraro İmoco, Şampiyon Oldu

ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ İLK ADIMLAR

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda, İtalyan ekipleri A. Carraro Imoco ve Savino Del Bene arasında gerçekleşen final mücadelesinde, A. Carraro Imoco zafere ulaşarak 3-0’lık bir skorla şampiyon oldu. Final karşılaşması Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Hakemliğini Karadağ’dan Sonja Simonovska ve Romanya’dan Paul Catalin Szabo-Alexi üstlendi.

İLK SETTEKİ DOMİNASYON

İlk sette A. Carraro Imoco, maça mükemmel bir başlangıç yaptı. Takım, skoru 5 sayıya kadar çıkartarak Savino Del Bene’nin mola almasına neden oldu: 14-9. Bu sırada Isabelle Haak’ın performansı, A. Carraro Imoco’nun seti 25-16 kazanmasında ana faktör oldu ve takım, setlerde 1-0 öne geçti.

ORTA SETTEKİ HIZ

İkinci set, karşılıklı sayılarla başlasa da, A. Carraro Imoco yavaş yavaş oyunun kontrolünü ele geçirdi. Gabi’nin katkılarıyla etkili savunma ve hücum stratejisi sürdürüldü. Set, A. Carraro Imoco’nun 25-21 üstünlüğüyle tamamlanarak durumu 2-0’a getirdi.

SON SETTE ZAFERİ GETİREN ANLAR

Son sette belirli anlarda Savino Del Bene öne geçse de, A. Carraro Imoco son periyotta üstünlüğünü korudu. Seti 25-19 kazanarak toplamda maçı 3-0 bitirdi. Bu sonuçla A. Carraro Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi’de üçüncü kez şampiyonluğa ulaşmış oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörü Daniele Santarelli yönetimindeki ekip, daha önce 2021 ve 2022 yıllarında kazandığı bu kupayı, 2024’te de sahiplenerek başarılarına bir yenisini ekledi.