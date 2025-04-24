A. Çolakoğlu, “Belediye 85 Milyon Zarara Uğradı” Dedi

DEVREK BELEDİYESİ’NDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek Belediyesinde “usulsüzlük yapıldığı”na dair soruşturmaya dikkat çekerek, “Belediye 85 milyon lira zarara sokuldu.” sözlerini kullandı. Çolakoğlu, basın toplantısını Meclis’te yaparak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2019 yerel seçimlerinde Devrek Belediyesini kazandığını hatırlattı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Devrek Belediyesinde yaptığı incelemelere de değinen Çolakoğlu, bu inceleme sonucunda konunun mahkemeye taşındığını aktardı.

CAMBASLIKLARIN GİDERİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Çolakoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öyle cambazlıklar yapmışlar ki… Kardeş Belediye olarak anlaştıkları Şişli Belediyesi ile Devrek’teki meydanın ihalesini iki defa gerçekleştirmişler” diyerek şok edici detaylar sundu. Ayrıca, Belediye Başkanı’nın kontrolü altında personele fazla mesailer yazıldığını ve sahte evraklar oluşturularak personele izin ücretleri ödendiğini belirtti. Çolakoğlu, emekliliği hak eden 23 kadrolu personelin kıdem tazminatlarını hem belediyeden hem de belediye şirketinden alındığını ifade etti.

Çolakoğlu ayrıca, “11 milyon lira olan bir ihalenin keşif bedelini 20 milyon liraya kadar çıkarmışlar” ifadesini kullandı. Ayrıca, 2015 yılında hayatını kaybeden bir belediye personeline 2018 yılında sahte imza ile izin parası çıkarıldığını ve bunun hesaplarına aktarıldığını aktardı. Çolakoğlu, tüm bu durumların sonucunda Devrek Belediyesinin toplamda 85 milyon lira zarara uğradığını vurguladı.