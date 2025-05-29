A. D. M. Arjantin’e Geri Döndü

ANGEL DI MARIA’IN YENİ TAKIMI AÇIKLANDI

Portekiz Ligi takımı Benfica’dan ayrıldığını duyuran 37 yaşındaki Angel Di Maria’nın yeni adresi belli oldu. Yıldız oyuncu, doğduğu ülke olan Arjantin’e geri döndü. Di Maria, altyapısından yetiştiği kulüp olan Arjantin Premier Ligi takımı Rosario Central’a transfer oldu. 2006-2007 sezonunda Rosario Central’ın A takımına yükselen deneyimli oyuncu, bir yıl sonra Benfica’ya geçiş yaptı.

Di Maria’nın kariyeri, Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Juventus gibi büyük kulüplerle dolu. Toplamda 808 maçta 194 gol ve 277 asist gerçekleştirerek dikkate değer bir performans sergiledi. Ayrıca, Arjantin Milli Takımı formasını 145 kez giyen Di Maria, bu süreçte 31 gol attı.