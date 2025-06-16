A.D.S, O.F. Teknik Direktörü Oldu

ALEX DE SOUZA’NIN YENİ GÖREVİ

Alex de Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario’ya teknik direktör olarak atandı. Brezilyalı hoca, Antalyaspor’un başında geçirdiği dönem sonrası yeni takımıyla anlaşmayı sağladı.

ANTALYASPOR DÖNEMİ

Geçtiğimiz yaz Trendyol Süper Lig takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex, burada 18 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Ocak ayında takım ile yolları ayıran teknik adam, kırmızı-beyazlı takımla ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Brezilya’da nisan ayında başlayan Serie B’de Operario PR, şu ana kadar 12 maçta 14 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor. Alex de Souza, bu sezon takımın performansını iyileştirmek için yeni stratejiler geliştirecek.