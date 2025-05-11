A. D. Teknik D. Mustafa Alper Avcı, “Seyircinin Önünde Beşiktaş’la Oynamak Zor” Dedi. 4-1 Mağlup Oldular

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMALARI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, yaşadıkları sakatlıklara rağmen sahaya yansıttıkları performanstan bahsetti ve “Bu seyircinin önünde Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynamak kolay değil” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş’a 4-1 yenildi. Müsabakadan sonra düzenlenen basın toplantısında Avcı, karşılaşmanın zorluklarına dair açıklamalarda bulundu.

HAFTALIK HAZIRLIKLAR VE OYUN DİSİPLİNLERİ

Kolay bir maç olmayacağını bildiklerini ifade eden Avcı, “Bu seyircinin önünde Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Hafta içinde çalışırken, rakipteyken 5-3-2, bizdeyken 3-4-3 formasyonunu denedik. Ali Yavuz sahada kaldığı sürede tam olarak istediklerimizi başaramasak da iyi performans gösterdik. Sonrasında oyundan çıkmak zorunda kalınca top rakipteyken yumuşak kaldık. Kazanamadığımız dönen toplar da Beşiktaş’ın işini kolaylaştırdı” dedi.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele edeceklerinin hatırlatılması üzerine oyuncuların durumu hakkında konuşan Avcı, “Kendi takımımızdan 1-2 oyuncu Beşiktaş’ta forma giyseydi, Semih gibi, Mustafa gibi ilgi görebilirdi. Rakibimiz ideal 11’i ile sahaya çıktı. Takım içerisinde 7 ya da 8 oyuncunun Süper Lig’de devam edeceğini düşünüyorum. Belki bazı oyuncular Avrupa takımlarının dikkatini çekebilir. Ayrıca kadromuzu altyapımızdan gelen genç oyuncularla güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

SOLSKJAER’E TEŞEKKÜR

Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’i İngiltere’deki döneminden tanıdığını ifade eden Mustafa Alper Avcı, “Bize gösterdiği saygıdan dolayı Solskjaer’e teşekkür ettik. Kendisini İngiltere’den de tanıyorum. Türk futboluna yakışan ve Türkiye’de olması gereken bir karakter. Beşiktaş seyircisine de teşekkür ediyorum. Saha içerisinde bize oldukça saygılıydılar ve sonunda da alkışladılar” diye belirterek açıklamalarını tamamladı.

– İSTANBUL