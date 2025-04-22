A.D. Tutuklandı, Cezaevine Gönderildi

11 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Samsun’da, adam öldürmek suçundan hüküm giyen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eldeki bilgilere göre, A.D. (52), İzmir’de adam öldürmekten yargılandığı ağır ceza mahkemesince 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından hakkında bir yakalama kararı çıkarılan A.D., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanmasının ardından A.D., bugün Samsun Adliyesine götürüldü.
ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI
Adli işlemleri tamamlanan A.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.