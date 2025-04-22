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A.D. Tutuklandı, Hapis Cezası Aldı

CEZA ALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Samsun’da bir kişi, adam öldürme suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası alarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, İzmir’de işlediği suç nedeniyle ağır ceza mahkemesi tarafından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan 52 yaşındaki A.D. hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan A.D., bugün Samsun Adliyesine götürüldü. Adli işlemleri tamamlanan A.D., ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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