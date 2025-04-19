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A.d. Ve T.s. Maçı 2-0 Sona Erdi

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇ SKORU

Adana Demirspor ile Trabzonspor’un karşılaşmasının sonucu ve detayları takip ediliyor. Maç sonunda Adana Demirspor, Trabzonspor’a karşı 2-0’lık bir üstünlük sağladı. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını takip edenler için skoru öğrenmek oldukça önemliydi.

CANLI MAÇ ANLATIMI VE İZLEME DETAYLARI

Adana Demirspor ile Trabzonspor maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Ancak maçın canlı yayınını izleyebilmek için platformun kullanıcılarından biri olmanız gerekiyor. Maç bu akşam saat 16.00’da başlayacak ve Adana’da, Yeni Adana Stadyumu’nda gerçekleşiyor.

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